جامعة الدول العربية تدين أعمال العنف في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت جامعة الدول العربية في بيان أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا.

وأعربت عن إدانتها أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها أي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وشدد البيان على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي، من أجل تفويت الفرصة على أي مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.