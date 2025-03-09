لاعب وسط استقلال يغيب عن مباراة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيفتقد نادي استقلال طهران لأحد لاعبيه الأساسيين عشية مباراة حاسمة أمام النصر، حيث لن يشارك آرش رضاوند في تشكيلة فريق العاصمة الإيراني الذي سيواجه النصر السعودي، مساء غد، في إياب دور الستة عشر من الدوري الآسيوي لكرة القدم، بسبب الإصابة.

ولم يحضر لاعب الوسط الذي أصيب في التدريبات، تدريبات فريقه الأخيرة على ملعب فهد بن عبد العزيز، وبقيت حالته الصحية لمباراة النصر غير واضحة.

وذكرت التقارير المنشورة أن رضاوند يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وتشير الفحوصات الطبية إلى أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، وبالتالي لن يكون متواجداً في مباراة النصر.

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