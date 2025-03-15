امريكا تطرد سفير جنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف في منشور على حسابه في منصة "إكس"، أنّ السفير الجنوب أفريقي "يكره الولايات المتحدة، وكذلك الرئيس دونالد ترامب"، مردفاً: "ليس لدينا ما يمكننا التحدث به معه.. وعليه، يعدّ شخصاً غير مرغوب به".

وبدورها، قالت جنوب أفريقيا إنّها أُحيطت علماً بـ"الطرد المؤسف" لسفيرها لدى الولايات المتحدة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى "الالتزام باللياقة الدبلوماسية في تعاملها مع القضية".

وأضافت: "بلدنا يظل ملتزماً ببناء علاقة تتسم بتبادل المنفعة مع الولايات المتحدة الأميركية".

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، فإنّ هذه الخطوة "تعدّ أحدث فصل في تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا"، إذ كانت هناك توترات بين البلدين في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بعدما رفعت حكومة جنوب أفريقيا دعوى في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، قضية ضد "إسرائيل"، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

ومنذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات العقابية ضد جنوب أفريقيا، ليس فقط من ترامب، ولكن أيضاً من حليفه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي وُلد ونشأ فيها.

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