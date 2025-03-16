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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص

اليمن ...عدوان اميركي على صعدة يسفر عن 31 شهيدا و101جريحا أغلبهم أطفال ونساء

اليمن ...عدوان اميركي على صعدة يسفر عن 31 شهيدا و101جريحا أغلبهم أطفال ونساء

استشهد وأُصيب 132شخصا في مجزرتين ارتكبهما طيران العدو الأمريكي في غارات على محافظة صعدة باليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام تابعة لانصار الله صباح اليوم الأحد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الأميركية على اليمن إلى 31 قتيلا و101 مصاب.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدو الأمريكي استهدف منزلًا سكنيا في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وامرأة وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الأمريكي المعادي ارتكب مجزرة أخرى بحق مواطنين في مديرية ساقين راح ضحيتها شهيد وجريح.

وأدان المصدر الإجرام الأمريكي السافر والمتعمد في استهداف المنازل والأحياء السكنية، والذي يكشف الصورة الحقيقية لأمريكا ووحشيتها الإجرامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955575

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