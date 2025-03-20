 عراقجي يهنيء وزراء خارجية الدول التي تحتفل بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، بعث رسائل تهنئة منفصلة إلى نظرائه في دول نطاق نوروز، بما في ذلك جمهورية طاجيكستان، جمهورية أذربيجان، أوزبكستان، أفغانستان، باكستان، تركمانستان، تركيا، العراق، قيرغيزستان، كازاخستان، والهند، مهنئًا إياهم بحلول عيد نوروز، ومتمنيًا لشعوب هذه الدول عامًا مليئًا بالسلام والرخاء والسعادة.

وأشار وزير الخارجية في رسالته إلى نظرائه إلى أن عيد نوروز يعد من أبرز رموز الروابط العميقة التاريخية والثقافية والحضارية بين دول منطقة النوروز، حيث يجسد هذا التقليد العريق، المستوحى من اعتدال الربيع وتجدد الطبيعة وبعث الأرض من جديد، قيم السلام والعدالة والتعايش بين البشر. كما أكد أن نوروز، باعتباره تراثًا ثقافيًا مشتركًا بين الشعوب التي احتفت به على مر العصور، يمكن أن يكون أساسًا متينًا لتعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

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