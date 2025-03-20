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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م

بحضور الرئيس بزشكيان..المنتخب الإيراني يحقق فوزا ثمينا امام المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين

بحضور الرئيس بزشكيان..المنتخب الإيراني يحقق فوزا ثمينا امام المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين

فاز امنتخب الايراني لكرة القدم ضد المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الرئيس بزشكيان قبل دقائق ملعب آزادي لمشاهدة مباراة فريق كرة القدم الوطني الإيراني ضد المنتخب الوطني الإماراتي.

استمراراً لتصفيات كأس العالم 2026، استضاف المنتخب الإيراني لكرة القدم مساء اليوم الخميس 20 مارس/آذار، نظيره الإماراتي على ملعب آزادي بطهران في الساعة 7:30 مساءً، وانتهت المباراة بفوز إيران بهدفين نظيفين. وسجل هدفي إيران كل من سردار أزمون (27+45) ومحمد محبي (70).

وبهذا الفوز الثمین، سیتمکن المنتخب الإيراني لكرة القدم، المتصدر لمجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم، من التأهل إلى کأس العالم بحصوله على نقطة واحدة نطفي مباراته أمام أوزبكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1955756
جواد ماستری فراهانی

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