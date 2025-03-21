العمید سریع: استهدفنا هدفا عسکريا للعدو جنوب يافا

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أكد في بيان أن العملية قد حققت هدفها بنجاح، مشيراً إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة دعماً لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأميركي. وأكد أن هذه العمليات، إلى جانب حظر الملاحة الإسرائيلية، ستستمر حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار"بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي من نفس النوع "فلسطين 2"، مما أجبر نحو 2 مليون إسرائيلي إلى الدخول إلى الملاجئ، بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي فضّ اجتماعاً في الكنيست وتوجه إلى الملجأ.

كما أشار العميد سريع إلى أن القوة البحرية اليمنية قد نفذت عملية عسكرية استهدفت خلالها حاملة الطائرات الأميركية وعدداً من القطع الحربية في البحر الأحمر، مؤكداً أن "العدو الأميركي سيفشل في محاولة منعه لليمن من استهداف العدو الإسرائيلي رداً على المجازر التي ارتكبها بحق أهلنا في غزة".

وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة قد صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، وذلك في إطار تصديها الفاعل والمسؤول "للعدوان الأميركي على يمن الإيمان والحكمة"، لليوم الخامس على التوالي.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، في سياق دعمها غزة، بعد استئناف التصعيد بأعلى مستوياته ضد الاحتلال الإسرائيلي بعدما شنّ عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني في غزة.

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