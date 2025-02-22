الادميرال شهرام ايراني: استخدمنا تكتيكات وأسلحة جديدة في مناورات "ذو الفقار 1403"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال "شهرام ايراني" قال للصحفيين: "إن تنفيذ عملية الدفاع عن الساحل من قبل رفاقي في البحرية الاستراتيجية للجيش أظهر أننا وصلنا إلى مستوى من القدرة التي تمكننا، كحصن قوي على الساحل، من منع أي عدوان محتمل في البحر".

وأضاف: استخدمنا قدرات الصناعات الدفاعية والشركات القائمة على المعرفة في البلاد، ولكن لا يمكننا نشر بعض هذه القدرات عبر الاعلام.

وأشار الأدميرال الإيراني إلى أنه "في اليوم الأول من المناورات حققنا أهدافنا في الدفاع الساحلي". ويجب ان تطور قدراتنا وقوة ردعنا بما يتناسب مع التهديدات الحالية، ومن المؤكد أن العدو سيعيد النظر في حساباته.

ورد قائد البحرية أيضا على أسئلة الصحفيين بشأن نشر أساطيل القوة في المياه المفتوحة، مشيرا إلى أن البحرية موجودة في جميع أنحاء المحيط الهندي بسفن محلية الصنع، وقال: "وحداتنا العائمة موجودة في مضيق مالطا وحول خليج عدن، بحيث أرسلنا حاليا وفي وقت واحد 5 أساطيل تشغيلية وتدريبية إلى البحار".

وأكد: "حافظنا على قدراتنا تحت سطح البحر، وعلى السطح، وفي مجال الوحدات الطائرة، مع إعطاء الأولوية للمعدات غير المأهولة".

وأكد قائد البحرية الإيرانية: "إن المدمرتين دنا وجمران والطراد الصاروخي المدرع والغواصة فاتح من الإنجازات المحلية التي تتمتع بأحدث المعدات والقدرات". كما قمنا بتحسين قدراتنا في التعامل مع الطائرات الصغيرة والتهديدات التي تشكلها الطائرات بدون طيار.