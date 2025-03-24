السفير الجديد الايراني لدى برلين يلتقي الرئيس الألماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم ماجد نيلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في برلين، اليوم الاثنين ، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

وفي اللقاء مع الرئيس الألماني أوضح نيلي أولوياته الرئيسية المرتكزة على مبدأ الاحترام، مشيراً إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين إيران وألمانيا.

وفي معرض ترحيبه بالسفير الايراني، تمنى رئيس ألمانيا له التوفيق.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادل الآراء.

كان مجيد نيلي سفيرا لإيران لدى النرويج في السابق وقبل مغادرته إلى ألمانيا، كان مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية.