عراقجي: إيران تريد الاستقرار والسلام والأمن في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في ختام زيارته الرسمية إلى أرمينيا: "قمتُ بزيارة ليوم واحد إلى أرمينيا؛ أرمينيا جارة طيبة وقريبة جدًا لنا، وتربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية وثيقة. مستوى العلاقات بين البلدين الآن في مستوى جيد جدًا ورفيع. تتم التبادلات السياسية بيننا على مستويات عالية، والعلاقات متنوعة للغاية. لقد بدأنا تعاونًا جيدًا للغاية في المجالات الاقتصادية. وبالمثل، في المناقشات الثقافية والمواقف السياسية، لدينا مواقف سياسية وثيقة ومشتركة للغاية، وخاصةً بشأن القضايا الإقليمية.

وقال وزير الخارجية: "إن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون وتوسيع الاتصالات بين البلدين". عقدت اجتماعات مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وأمين مجلس الأمن الأرميني، ووزير الخارجية. وبطبيعة الحال، عقدنا اجتماعات مفصلة للغاية وجرت مفاوضات جيدة. وأرى إمكانات كبيرة في العلاقات بين البلدين. لقد وصل حجم علاقاتنا التجارية إلى مليار دولار في العام الماضي، وهذا يبشر بقدرتنا على الاستفادة من القدرات الحالية بشكل أكبر.

وأضاف عراقجي: "سياساتنا الإقليمية تجاه القوقاز واضحة تماما". نريد الاستقرار والسلام والأمن في هذه المنطقة. إن الحفاظ على الحدود المعترف بها دوليا والحفاظ على وحدة أراضي جميع دول المنطقة واستقلال الدول أمر مهم بالنسبة لنا، وسنواصل هذه السياسة.

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