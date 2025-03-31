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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٦ ص

شهيد ومصابون في غارات أميركية شمال صنعاء

شهيد ومصابون في غارات أميركية شمال صنعاء

4 غارات أميركية استهدفت مساء الأحد شمالي العاصمة اليمنية صنعاء والتى ادى الى استسهاد شخص واصابة عدد اخر من المدنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن عدوانا أميركيا استهدف بـ4 غارات منطقة جدر، بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء.

وافادت وزارة الصحة اليمنية إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر القصف الأميركي على قرية القابل بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء.

وفي وقت سابق اعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مجددا "بنجاح" مطار بن غوريون وسط الكيان الإسرائيلي بصاروخ باليستي "نصرةً للشعب الفلسطيني".

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق في اليمن بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن استشهاد وجرحى من المدنيين ودمار في البنية التحتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956077
شیرین سماره

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