شهيد ومصابون في غارات أميركية شمال صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن عدوانا أميركيا استهدف بـ4 غارات منطقة جدر، بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء.

وافادت وزارة الصحة اليمنية إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر القصف الأميركي على قرية القابل بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء.

وفي وقت سابق اعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مجددا "بنجاح" مطار بن غوريون وسط الكيان الإسرائيلي بصاروخ باليستي "نصرةً للشعب الفلسطيني".

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق في اليمن بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن استشهاد وجرحى من المدنيين ودمار في البنية التحتية.

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