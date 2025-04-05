إيران ستبدأ بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في الخليج الفارسي بعد 5 سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير الاستكشاف في شركة النفط الوطنية الإيرانية، سيد محي الدين جعفري، صرح بأن زملاء إدارة الاستكشاف في شركة النفط الوطنية الإيرانية ركزوا جهودهم خلال الأشهر الستة الأولى والنصف الثاني من العام الايراني الماضي (عام 1403) على مرحلتين مهمتين: الدراسات والعمليات التنفيذية. وقال: "ما نخطط له خلال هذه الفترة، وخاصة في الحكومة الرابعة عشرة، هو إجراء تقييم مفصل لما حدث في مجال الاستكشاف، بالنظر إلى السنوات الثلاثين الماضية".

وأوضح أن من أهم أهدافنا في الحكومة الرابعة عشرة زيادة سرعة الاكتشاف في عمليات الحفر من خلال زيادة عدد الحفارات وفي العمليات الجيوفيزيائية باستخدام المعدات الحديثة بدعم من وزارة النفط، مضيفاً: "إذا نجحنا في هاتين الحالتين نستطيع مضاعفة سرعة الاكتشاف".

وأشار مدير الاستكشاف في شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أنه منذ عام 2019، تم تعليق عمليات الاستكشاف البحرية في إيران بسبب قيود الحفارات، وقال: "بدعم من وزارة النفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وبالتعاون مع شركة الجرف القاري الإيرانية في الحكومة الرابعة عشرة، تمكنا من طرح مناقصة واختيار مقاول لديه منصة بحرية".

وأضاف جعفري: "من خلال إجراء هذه المناقصة، نجحنا لأول مرة منذ خمس سنوات في توقيع عقد مع منصة بحرية في مجال الاستكشاف، ونأمل أن تبدأ عمليات الاستكشاف البحرية الإيرانية في المناطق الحدودية المشتركة مع الدول المجاورة عام 1404".

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