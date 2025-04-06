العدوان الأمریکی یشن 5 غارات على جزیرة کمران بمحافظة الحدیدة غرب الیمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة في صنعاء، مساء السبت، بأنّ عدواناً أميركياً استهدف بـ 3 غارات شرق مدينة صعدة شمالي اليمن.

وغربي مدينة صعدة، استهدفت 4 غارات أميركية منطقة حفصين، ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 4 آخرين في حصيلة أولية.

واستهدف العدوان الأميركي على منطقة حفصين، محلاً لبيع ألواح الطاقة الشمسية.

وفجراً، شنّ طيران العدوان الأميركي غارتين على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة يائسة للضغط على صنعاء وإجبارها على إيقاف جبهتها المساندة لغزة.

ورغم العدوان وارتقاء الشهداء، تستمرّ القوات المسلحة اليمنية في جبهتها الإسنادية، مستهدفة الأهداف الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وكذلك حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، كما أنها تواصل إغلاق الباب أمام الملاحة الإسرائيلية والأميركية في منطقة العمليات المحدّدة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

/انتهى/