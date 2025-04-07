فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. القبض على جنود سرقوا قنابل يدوية وباعوها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا من جنود الاحتياط قبل أسبوعين، بعد الاشتباه في سرقتهم عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية جنوب البلاد وبيعها لعناصر إجرامية مقابل آلاف الشواقل.

وجاء هذا في أعقاب تحقيق سري أجرته الشرطة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وحدة مكافحة الجريمة في منطقة النقب، بحسب القناة 12 العبرية.

وبحسب التحقيق، داهمت قوات الشرطة أمس الأحد، منازل ثلاثة مشتبه بهم إضافيين في شمال وجنوب إسرائيل، يُعتقد أنهم اشتروا القنابل من جنود الاحتياط.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر أنباء عن سرقة قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

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