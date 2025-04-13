الحكومة الايرانية: الجولة الاولى من المحادثات مع امريكا دارت في اجواء بناءة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "عقدت الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية في أجواء بناءة ومهنية".

وأضافت: "تواصل الحكومة السير على طريق الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات وتخفيف الضغوط على حياة الناس. ولكن سواء مع المفاوضات أو بدونها، فإن مسؤوليتنا هي بذل كل جهد ممكن لحل مشاكل الناس".

وتطرقت مهاجراني الى ان تدمير الرأي العام، المتطلع إلى المستقبل بأمل، وتلويثه وإهانته، لن يفيد أي حركة. وفي المقابل، ينبغي استغلال الأجواء الحالية لرأب الصدع بين الشعب والحكومة.

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