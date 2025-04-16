اختفاء مواطنة إيرانية في فرنسا وتعتيم فرنسي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "العين"، وبعد مرور شهر ونصف على اختفاء "مهدية إسفندياري"، المواطنة الإيرانية البالغة من العمر 35 عامًا، أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتقالها في قلب مدينة ليون.

بينما تدعي فرنسا أن مسألة اعتقال هذه المواطنة الإيرانية تتعلق بأبعاد قانونية، أعلن المدعي العام في باريس أن مهدية إسفندياري تخضع لاستجوابات رسمية بتهمة دعم الإرهاب! وقد طلبت السلطات الإيرانية سابقًا من باريس توضيحات حول أسباب اعتقال إسفندياري.

وأفادت النيابة العامة في باريس أن التحقيقات بشأنها بدأت في 7 نوفمبر 2024 من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الكراهية في الفضاء الإلكتروني، وذلك في سياق دعم الإرهاب.

وقد ذكر بعض النشطاء المؤيدين لفلسطين أن مهدية إسفندياري تم اعتقالها بعد نشرها رسائل على تطبيق "تلغرام" تتعلق بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

/انتهى/