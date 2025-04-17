بقائي: نرفض وندين اتهامات بريطانيا التي لا اساس لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية اسماعيل بقائي، اعتبر أن ربط اجراءات بعض الجماعات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مخططا واضحا للتغطية على أنشطة بريطانيا التدميرية خاصة في منطقة غرب آسيا، وأكد إن إطلاق مثل هذه المزاعم ضد إيران سياسة خاطئة أصبحت الحكومة البريطانية مدمنة عليها في السنوات الأخيرة.

وقال: "رغم الدعوات المتكررة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم الأدلة والوثائق المتعلقة بهذه الادعاءات، فإن النظام البريطاني لم يقدم حتى الآن أي رد سوى تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. إن سياسة "الادعاءات والاتهامات" التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه إيران لن تؤدي إلا إلى تشويه سمعتها هي نفسها.

وشدد على أن النظام البريطاني أن يعلم أن اتباع سياسة "الادعاءات والاتهامات" الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيؤدي إلى تصعيد انعدام الثقة والمزيد من تصدع العلاقات الدبلوماسية، وستكون بريطانيا مسؤولة عن عواقب ذلك.

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