  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٤٩ ص

صادرات إيران للسجاد والمنسوجات اليدوية تبلغ 41.7 مليون دولار خلال العام الماضي

صادرات إيران للسجاد والمنسوجات اليدوية تبلغ 41.7 مليون دولار خلال العام الماضي

 قالت نائبة رئيس مكتب الإحصاء وجمع المعلومات الجمركية في الجمارك الإيرانية: إنه في عام 1403 الايراني تم تصدير السجاد والمنسوجات اليدوية إلى الخارج بقيمة 41.7 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت آرزو غنيون إن كمية السجاد والمنسوجات اليدوية المصدرة خلال هذه الفترة تظهر زيادة في القيمة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت غنيون: إن أكبر كمية من السجاد والمنسوجات اليدوية الإيرانية تم تصديرها إلى أربع دول وهي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان والصين.

وأوضحت أن إيران صدرت سجاداً ومفروشات يدوية بقيمة 22.6 مليون دولار إلى الدول الأربع المذكورة في العام 1403 هـ. الايراني.

وأضافت: "تم تصدير السجاد والمنسوجات الإيرانية المصنوعة يدوياً إلى 55 دولة حول العالم العام الماضي".

/انتهى/

رمز الخبر 1956838

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات