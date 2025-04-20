صادرات إيران للسجاد والمنسوجات اليدوية تبلغ 41.7 مليون دولار خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت آرزو غنيون إن كمية السجاد والمنسوجات اليدوية المصدرة خلال هذه الفترة تظهر زيادة في القيمة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت غنيون: إن أكبر كمية من السجاد والمنسوجات اليدوية الإيرانية تم تصديرها إلى أربع دول وهي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان والصين.

وأوضحت أن إيران صدرت سجاداً ومفروشات يدوية بقيمة 22.6 مليون دولار إلى الدول الأربع المذكورة في العام 1403 هـ. الايراني.

وأضافت: "تم تصدير السجاد والمنسوجات الإيرانية المصنوعة يدوياً إلى 55 دولة حول العالم العام الماضي".

/انتهى/