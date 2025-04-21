بعثة ايران لدى الامم المتحدة توضح سبب إلغاء كلمة عراقجي في مؤتمر السياسة النووية الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أعلنت أن الكلمة التي كان من المقرر أن يُلقيها وزير الخارجية، عباس عراقجي، اليوم عبر الاتصال المرئي في مؤتمر السياسة النووية الدولي الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، قد تم إلغاؤها.

وأوضحت البعثة في بيانها أن إلغاء الكلمة جاء إثر قرار الجهة المنظمة بتحويل صيغة الخطاب من كلمة فردية إلى مناظرة، وهو ما أدى إلى ألغاء المشاركة في هذه الصيغة الجديدة.

وأعربت البعثة عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته أن النص الكامل لكلمة وزير الخارجية سيتم نشره في الوقت المناسب.