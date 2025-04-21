بزشكيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق في الإطار المحدد مع الحفاظ على المصالح الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، تطرق خلال حديثه في الاجتماع مع المحافظين في و زارة الداخلية اليوم، إلى عملية المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وقال: "لقد أكدت حكومتنا منذ البداية أنها تسعى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية مع الدول الأخرى، وخاصة الدول الإسلامية ودول الجوار". ونحن نسعى أيضًا إلى التفاعل البناء مع البلدان الأخرى على أساس الاحترام المتبادل.

وأوضح بزشكيان: "في المفاوضات مع الولايات المتحدة، نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق في الإطار المحدد ومع الحفاظ على المصالح الوطنية، ولكن إذا كانوا لا يريدون التفاوض معنا من موقف متساوٍ، فسنواصل طريقنا". وكما قال قائد الثورة، نحن لسنا متفائلين ولا متشائمين.

واختتم الرئيس حديثه قائلاً: "بالتقوى والاعتماد على مواردنا نستطيع بناء الوطن". نحن الإيرانيون شعب قادر ولا نقلل من شأن أنفسنا أبدًا.

وأكد بزشكيان: "نحن لسنا هنا للقتال، ولكننا لا نقبل الضغوط أو التهديد أيضًا". لقد تم اغتيال العديد من نخبتنا العلمية والثقافية والدينية والأكاديمية، الذين كانوا رمزاً للأخلاق والرحمة والصداقة. لأن العدو لا يريد أن يبقى في هذا البلد أشخاص أكفاء حتى يتمكن من جلب أي كارثة على هذه الأمة ومواردها.