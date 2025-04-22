عراقجي: إيران لن تتفاوض على امنها أبدا..السوق الايراني يمكنه إحياء الصناعة النووية الأمريكية الراكدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النص غير المقروء لكلمة وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية ينص على أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يجب أن تركز فقط على رفع العقوبات والقضية النووية.

وجاء في نص هذا الخطاب:

"لما أن الغرض من هذا التجمع هو مناقشة مستقبل جهود منع الانتشار النووي، فإنني على ثقة من أن صناع السياسات المسؤولين يدركون جيداً أن الابتعاد عن الحوار والاتجاه نحو الصراع من المرجح أن يؤدي إلى تقويض نظام منع الانتشار العالمي أكثر من الحفاظ عليه.

وأود أن أؤكد أن هدفي ليس التفاوض بشكل مفتوح، بل تركيزي ينصب على شرح عقلية إيران والأهداف التي تسعى بلادي إلى تحقيقها. وباعتبارها أحد الموقعين الأصليين على معاهدة منع الانتشار النووي في ستينيات القرن العشرين، ظلت إيران ملتزمة دائماً بمبادئ الوصول العالمي إلى التكنولوجيا النووية السلمية ورفض الأسلحة النووية. ونحن أيضًا الدولة الوحيدة في العالم التي تعارض رسميًا الأسلحة النووية على أسس أخلاقية ودينية.

وكانت إيران أيضاً دائماً من المؤيدين القويين لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية (ومؤخراً منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل) في الشرق الأوسط. في الواقع، لقد اقترحنا هذه الفكرة لأول مرة في عام 1974 مع مصر. ويظل هذا الهدف ركيزة أساسية في سياستنا الخارجية، إذ نؤمن إيمانا راسخا بأن الأسلحة النووية ليس لها مكان في منطقتنا أو في العالم. ومن خلال تجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية ورفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار أو قبول مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلقت الدول الغربية معايير مزدوجة في نظام منع الانتشار العالمي. الآن هو عام 2025؛ يجب أن تنتهي هذه المعايير المزدوجة.

إن سعي إيران للحصول على الطاقة النووية السلمية ناتج عن أولويات طويلة الأجل تتوافق مع أهدافنا الاقتصادية والتنموية الوطنية. لقد بدأنا في الواقع السير على هذا المسار في الخمسينيات بمساعدة برنامج "الذرة من أجل السلام" الذي أطلقه الرئيس أيزنهاور. مع عدد سكان يزيد عن 90 مليون نسمة وبنية تحتية صناعية واسعة النطاق، فإن تنويع مصادر الطاقة أمر حيوي لضمان المرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

ولسوء الحظ، فإن برنامجنا النووي السلمي قد تعرض للتشويه والفهم الخاطئ بسبب المفاهيم الخاطئة والروايات ذات الدوافع السياسية. وقد أدت مثل هذه الروايات إلى سياسات مضللة وأعاقت الدبلوماسية الفعالة. ومع ذلك، فأنا متفائل بحذر بأن هذه الأجواء السامة ربما تكون على وشك التغيير. يبدو أن الرئيس ترامب قد تعلم من الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الإدارات السابقة التي أهدرت تريليونات من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين في منطقتنا - دون تحقيق أي شيء للولايات المتحدة.

وقد أظهرت إيران مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. ويتضمن ذلك الاعتراف بحقوقنا كعضو في معاهدة منع الانتشار النووي، بما في ذلك القدرة على إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية الخاصة بنا. وأوضحنا أيضًا أنه ليس لدينا ما نخفيه. ولهذا السبب وافقت إيران ــ كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 ــ على نظام التفتيش الأكثر صرامة الذي شهده العالم على الإطلاق. لقد أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، إلى جانب إعادة فرض العقوبات، إلى تعطيل هذه العملية وإلحاق الضرر بالثقة، ولكن على الرغم من هذه النكسات، أثبتت إيران مرة أخرى التزامها بالدبلوماسية.

للمضي قدمًا، يجب أن يكون الأساس متينًا. يجب أن ترتكز أي مفاوضات على مبادئ التسوية المعقولة والعادلة. وعلى عكس ادعاءات بعض الجماعات المؤثرة، فإن إيران التزمت دائما بتعهداتها. إن أدائنا يشهد على هذه الحقيقة: لقد التزمنا في خطة العمل الشاملة المشتركة بعدم السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وقد أكد هذه الحقيقة مؤخرا مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية. وبما أننا ملتزمون بتعهداتنا حتى بعد مرور سبع سنوات على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيمكننا الاعتماد على التزام إيران باتفاقياتها، ومن يدعي خلاف ذلك فهو إما جاهل أو مخادع.

هناك مفهومان خاطئان مهمان آخران لا بد من معالجتهما: أولاً، تحاول بعض المجموعات المؤثرة بشكل علني التلاعب بالمسار الحالي للدبلوماسية الإيرانية الأميركية. وتتضمن مساعيهم ادعاءً كاذباً بأن الاتفاق المستقبلي المحتمل سيكون بمثابة خطة عمل شاملة مشتركة أخرى. ورغم أن الاتفاق النووي كان إنجازا كبيرا، إلا أنني يجب أن أوضح أن كثيرين في إيران يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يعد كافيا بالنسبة لنا. إنهم يريدون اتفاقا جديدا يضمن مصالح إيران ويأخذ في الاعتبار أيضا مخاوف جميع الأطراف. وأود الموافقة على هذا الطلب. لا أستطيع التحدث نيابة عن الرئيس ترامب في هذا الوقت؛ ولكن بالنظر إلى تصرفاته السابقة، يمكننا أن نفترض أنه لا يريد أيضا خطة عمل شاملة مشتركة اخرى.

ثانياً، لم تكن إيران أبداً عائقاً أمام التعاون الاقتصادي والعلمي مع الولايات المتحدة. وكانت العقبة الرئيسية تتمثل في الإدارات الأميركية السابقة، التي كانت تتصرف في كثير من الأحيان تحت تأثير نفس جماعات المصالح الخاصة. وكما أشرت مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست، فإن الشركات الأميركية قادرة على الاستفادة من الفرصة البالغة تريليون دولار التي يقدمها اقتصادنا. ويشمل ذلك الشركات التي يمكنها مساعدتنا في توليد الكهرباء النظيفة من مصادر غير الهيدروكربونية. تملك إيران حاليا مفاعلا نوويا واحدا في محطة بوشهر للطاقة النووية. خطتنا طويلة الأمد هي بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا إضافيًا؛ وهذا يعني أن هناك عشرات المليارات من الدولارات من العقود المحتملة المتاحة. إن السوق الإيرانية وحدها كبيرة بما يكفي لإحياء الصناعة النووية الأميركية الراكدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه يجب أن يرتكز على حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية، إلى جانب برنامج قوي للرصد والتحقق وضمانات الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ويمكن أن يؤدي هذا النهج إلى خلق الاستقرار والثقة على المدى الطويل. ويجب أن يكون نطاق المفاوضات واضحا أيضا؛ وينبغي للمفاوضات أن تركز فقط على رفع العقوبات والقضية النووية. وفي منطقة عنيفة وغير مستقرة مثل منطقتنا، لن تجعل إيران أمنها موضوعاً للتفاوض أبداً.

ومن المهم بنفس القدر احترام الماضي الحضاري لإيران والهوية الثقافية والسياسية التي خلقها تاريخنا القديم. لقد أثبت استخدام التهديدات والضغوط ضد الأمة الإيرانية منذ فترة طويلة عدم فعاليته، وبدلاً من فتح سبل التسوية، أدى ذلك إلى إغلاقها. إن التفاعل البناء المبني على الاحترام المتبادل والمساواة في المكانة هو أكثر فعالية في بناء الثقة وتعزيز الحوار.

وأخيرا، لا ينبغي أن ننظر إلى إيران باعتبارها استثناء في إطار منع الانتشار النووي العالمي. وباعتبارها عضواً في معاهدة منع الانتشار، تتمتع إيران بنفس الحقوق وتتحمل نفس الواجبات والالتزامات التي تتحملها الدول الأعضاء الأخرى. إن احترام مبدأ المساواة أمر أساسي للتوصل إلى حل عادل ودائم.

وعلاوة على ذلك، إذا كان نظام منع الانتشار العالمي يريد البقاء، فيتعين على جميع الأطراف ــ وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية ــ الالتزام بالتزاماتها. ولا يمكننا الاستجابة للتحديات العاجلة التي نواجهها اليوم إلا من خلال المساءلة المتبادلة..إيران مستعدة للعب دورها في بناء منطقة أكثر أمنا، خالية من تهديد الأسلحة النووية".

هذا وأعلنت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، إلغاء كلمة السيد عباس عراقجي، التي كان من المقرر إلقاؤها افتراضيا يوم الاثنين في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية.

وكتبت بعثة بلادنا في رسالة على الشبكة الافتراضية X: "يأتي هذا الإلغاء في أعقاب قرار منظمي المؤتمر بتغيير صيغة هذا الخطاب إلى مناظرة".

وتابعت الرسالة: "بينما يأسف الوفد على هذا القرار الذي اتخذه المنظمون، سيتم مشاركة النص الكامل لكلمة الوزير في الوقت المناسب".

/انتهى/