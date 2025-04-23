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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ م

العميدان صباحي فرد وحاجي زاده يتفقدان مقر جنداب للدفاع الجوي

العميدان صباحي فرد وحاجي زاده يتفقدان مقر جنداب للدفاع الجوي

تفقد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك وقائد القوة الجوية للحرس الثوري الإسلامي أقساماً مختلفة من هذه الوحدة الدفاعية خلال حضورهما مقر خندب للدفاع الجوي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام صباح اليوم الأربعاء 23 مايو، العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي، والعميد حاجي زاده، قائد القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإسلامي، بزيارة أجزاء مختلفة من مجموعة الشهيد جهانتاش خنداب للدفاع الجوي.

وقال أمير صباحي فرد بحضور قادة هذه الوحدة الدفاعية: إن وحدة القوات المسلحة هي بمثابة شوكة في عين العدو، والتي افشلت القوى الاستكبارية العالمية في تحقيق أهدافها الشريرة، وهذا أدى إلى سيادة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة العالمية. وهذا يعود أولاً إلى فضل الله، وثانياً إلى توجيهات قائد الثورة (حفظه الله) ودماء الشهداء.

وأضاف: "اليوم تم بناء أنظمة دفاع محلية بجهود القوى الشابة والثورية في هذه المنطقة الحدودية، مما حرّر البلاد من التبعية العسكرية للأجانب، وهذا الإنجاز هو بالتأكيد أحد الملفات الإيجابية والقيمة في سجل الجيش الثوري".

رمز الخبر 1957033

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