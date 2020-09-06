ارتياح القائد العام للقوات المسلحة، يدل الأداء الجيد للدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد السلاح الجوي الايراني العميد عليرضا صباحي فرد، أجرى اليوم السبت زيارة لمنطقة الدفاع الجوي لجنوب شرقي البلاد (شهداء الخليج الفارسي)، وتفقد مختلف الوحدات فيها.

وفي اشارة الى النجاحات التي حققها الدفاع الجوي خلال مهامه في الأشهر الأخيرة، قال صباحي فرد: أن ارتياح القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد علي الخامنئ، يدل على الأداء الجيد للدفاع الجوي، وذلك رهن بالجهود والمساعي لكل واحد من العاملين في هذه القوة.

والتقى العميد صباحي فرد وجها لوجه مع المنتسبين وتفقد مختلف الأماكن ومنظومة "فكور" (للسيطرة الذكية)، والكتيبة المختلطة، وموقع صواريخ اس 200، وموقع راداري "كونغو" و"فاشا"./انتهى/.