عارف يوعز محافظ هرمزكان والهلال الأحمر بالاجراءات اللازمة لانفجار ميناء رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد رضا عارف، في أعقاب الانفجار القوي الذي وقع في منطقة رصيف الشهيد رجائي في بندر عباس، أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع محافظ هرمزكان ورئيس جمعية الهلال الأحمر للاستفسار عن آخر التطورات في بندر عباس وأصدر الأوامر اللازمة.

وخلال الاتصال الهاتفي امر عارف بإجراء تحقيقات فورية وشاملة لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وحجم الأضرار مؤكدا على ضرورة الالتفات إلى أوضاع الجرحى وأسر القتلى.

كما، قدم محافظ هرمزكان محمد آشوري تازیاني، تقريرا عن الإجراءات الأولية، بما في ذلك إرسال خبراء الإنقاذ والأمن والفنيين إلى مكان الحادث، وأكد أن جميع الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد.

وأمر بتشديد إجراءات السلامة في كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وخلال اتصاله مع رئيس الهلال الاحمر أمر عارف بتحريك مؤسسات الإغاثة التابعة للمنظمة لتقديم المساعدة للمصابين ونقل الجرحى إلى المراكز الطبية.

وأعلن من جانبه رئيس الهلال الاحمر، عن جاهزية الهلال الأحمر التامة لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية.

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