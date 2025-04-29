  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣١ م

العمليات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي تعود إلى طبيعتها

العمليات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي تعود إلى طبيعتها

أعلنت الجمارك الإيرانية أن جميع العمليات الجمركية في جمرك الشهيد رجائي في بندر عباس قد عادت إلى وضعها الطبيعي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، تشير الفحوصات الميدانية إلى أن جميع العمليات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي قد استؤنفت بشكل كامل.

تظهر المشاهدات أن موظفي الجمارك، على الرغم من تعرضهم لإصابات جسدية ونفسية، يتواجدون في مواقع عملهم، حيث قاموا بتنظيم نوبات عمل إضافية لإنجاز المعاملات الجمركية وتخليص البضائع، مما يدل على استئناف جميع العمليات الجمركية. وقد حضر بعض الموظفين إلى العمل مع ضمادات على وجوههم وأيديهم ورؤوسهم.

كما تم استئناف إرسال الشحنات التصديرية والترانزيت إلى جمارك الشهيد رجائي. وقد تم تشغيل أبواب الترانزيت، والعمليات المينائية، وأبواب الواردات، حيث تمركز زملاء قسم التصدير في العمليات المينائية وزملاء الترانزيت عند بوابة خروج الترانزيت.

تشير المشاهدات الميدانية أيضًا إلى أن 90٪ من المساحات التخزينية والحاويات تشهد عمليات تفريغ وتحميل نشطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957301
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات