العمليات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي تعود إلى طبيعتها

أفادت وكالة مهر للأنباء، تشير الفحوصات الميدانية إلى أن جميع العمليات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي قد استؤنفت بشكل كامل.

تظهر المشاهدات أن موظفي الجمارك، على الرغم من تعرضهم لإصابات جسدية ونفسية، يتواجدون في مواقع عملهم، حيث قاموا بتنظيم نوبات عمل إضافية لإنجاز المعاملات الجمركية وتخليص البضائع، مما يدل على استئناف جميع العمليات الجمركية. وقد حضر بعض الموظفين إلى العمل مع ضمادات على وجوههم وأيديهم ورؤوسهم.

كما تم استئناف إرسال الشحنات التصديرية والترانزيت إلى جمارك الشهيد رجائي. وقد تم تشغيل أبواب الترانزيت، والعمليات المينائية، وأبواب الواردات، حيث تمركز زملاء قسم التصدير في العمليات المينائية وزملاء الترانزيت عند بوابة خروج الترانزيت.

تشير المشاهدات الميدانية أيضًا إلى أن 90٪ من المساحات التخزينية والحاويات تشهد عمليات تفريغ وتحميل نشطة.

/انتهى/