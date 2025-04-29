وزير خارجية اوزبكستان يعزي بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف برقية الى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي اعرب فيها عن تعازيه لضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

وفي رسالته، أعرب وزير الخارجية الأوزبكي عن أسفه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وقدم خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وحكومة وشعب إيران، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر انه وقع يوم السبت الماضي انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس جنوب البلاد خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما أدى الى احتراق اكثر من عشرة آلاف من الحاويات الراكنة في الميناء.

وفور وقوع الحادث واندلاع الحرائق سارعت فرق الانقاذ ورجال الإطفاء في البلاد لإخماد الحريق، حيث بذلوا جهودا مضنية خلال الايام الماضية واصحبت الحريق تحت السيطرة بالكامل والجهود لاخماد الحريق بشكل كامل لايزال مستمرة.

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