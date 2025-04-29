وزيرا خارجية بولندا وهنغاريا يعزيان بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في رسالة إلى السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، وقدم خالص تعازيه له ولأسر الضحايا والناجين، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأشاد وزير الخارجية البولندي أيضًا بالاستجابة السريعة والجهود المبذولة من قبل قوات الإغاثة الإيرانية في التعامل مع الحادث المؤلم.

كما أعرب وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي عن أسفه إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب الإيراني، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر انه وقع يوم السبت الماضي انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس جنوب البلاد خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما أدى الى احتراق اكثر من عشرة آلاف من الحاويات الراكنة في الميناء.

وفور وقوع الحادث واندلاع الحرائق سارعت فرق الانقاذ ورجال الإطفاء في البلاد لإخماد الحريق، حيث بذلوا جهودا مضنية خلال الايام الماضية واصحبت الحريق تحت السيطرة بالكامل والجهود لاخماد الحريق بشكل كامل لايزال مستمرة.

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