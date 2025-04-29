سفراء ودبلوماسيون أجانب في لندن يعبّرون عن تعازيهم لضحايا حادثة بندرعباس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة المتحدة، استقبل ممثلي الدول، وتلقى خلال حديثه معهم رسائل تعزية ومواساة من الدول تجاه الحكومة والشعب الإيراني. وأعلنت السفارة أن دفتر التعازي سيكون مفتوحًا لمدة يومين (29 و 30 من أبريل 2025) لتقديم الاحترام لضحايا هذه الحادثة المؤلمة.

كما أصدرت السفارة الإيرانية في لندن سابقًا بيانًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعربت فيه عن تعازيها لعائلات الضحايا، حيث كتبت: "نتقدم بأحر التعازي للشعب الإيراني الكريم في حادثة ميناء الشهيد رجائي، ونسأل الله الرحمن أن يمنح الرحمة الواسعة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين."

وأشارت السفارة أيضًا إلى أن علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تم تنكيسه إلى نصف السارية.

يذكر أنه في حوالي ظهر يوم السبت السادس من مايو 2024، وقع انفجار كبير في منطقة بندر شهيد رجائي في بندرعباس، مما أسفر عن مقتل 46 شخصًا وإصابة المئات. ولم يتم بعد الإعلان عن السبب الدقيق للحادث، حيث لا تزال فرق الإنقاذ موجودة في الموقع لإخماد الحريق وتقديم المساعدة. وقد كان الانفجار قويًا لدرجة أنه تسبب في تدمير واسع النطاق للمباني والسيارات المحيطة بمكان الحادث.

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