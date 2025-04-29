  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ م

القائم بأعمال وزير الخارجية البنغلاديشي يعزي عراقجي بضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي

القائم بأعمال وزير الخارجية البنغلاديشي يعزي عراقجي بضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي

أعرب وزير الخارجية البنغلاديشي بالإنابة عن تعازيه لعراقجي في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء شهيد رجائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب القائم بأعمال وزير خارجية بنغلاديش محمد توحيد حسين في رسالة إلى سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وأعرب عن تعازي بلاده ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب إيران، ودعا الله تعالى أن يغفر للضحايا وأن يمنَّ على المصابين بالصحة والشفاء العاجل.

رمز الخبر 1957330

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات