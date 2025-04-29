القائم بأعمال وزير الخارجية البنغلاديشي يعزي عراقجي بضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب القائم بأعمال وزير خارجية بنغلاديش محمد توحيد حسين في رسالة إلى سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وأعرب عن تعازي بلاده ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب إيران، ودعا الله تعالى أن يغفر للضحايا وأن يمنَّ على المصابين بالصحة والشفاء العاجل.