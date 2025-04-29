عراقجي: نثمن موقف الجزائر حول الملف النووي الايراني في جلسة مجلس الامن الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، في اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أشار وزير الخارجية الايراني إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن اعتداءاته المستمرة ضد لبنان، ودعا إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع تنفيذ مؤامرة التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم.

كما أعرب وزير الخارجية الجزائري عن قلقه العميق إزاء استمرار انعدام الأمن في المنطقة من قبل الكيان الإسرائيلي وأدان قتل الأبرياء في فلسطين المحتلة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في المحافل الدولية أكد عطاف أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

أطلع وزير خارجية بلادنا نظيره الجزائري على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

كما ثمن عراقجي الموقف المبدئي للجزائر تجاه القضية النووية الإيرانية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير.

كما أعرب وزير الخارجية الجزائري عن أسفه إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.