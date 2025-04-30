توقيف سفينة تحمل 401 ألف لتر من الوقود المهرب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح مجتبي قهرماني أنه بالتنسيق مع المدعي العام في مدينة قشم، قامت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتحديد سفينة تحمل الوقود المهرب وتوقيفها.

وأشار قهرماني إلى أنه خلال عملية التفتيش، تم اكتشاف وضبط 401 ألف لتر من الوقود المهرب.

وأضاف قهرماني أن مرتكبي عمليات التهريب المنظم للوقود، بالإضافة إلى الغرامات المالية والعقوبات بالسجن، سيحكم عليهم أيضًا بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة. وفي حال ثبوت الجريمة، سيتم توقيف السفينة المتورطة في التهريب، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل قيمة وسيلة النقل وفقًا للمادة 20 من قانون مكافحة تهريب السلع.

كما ذكر أن الوقود المضبوط من السفينة سيتم تسليمه، وفقًا للإجراءات القانونية، إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، ليعود إلى دورة التوزيع القانونية.

وأكد رئيس محكمة هرمزغان أن ملف السفينة المعنية في مراحل المعالجة القضائية، مشددًا على أن القضاء في المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيواصل استراتيجيته لمكافحة التهريب المنظم للوقود بحزم، ولن يتوانى لحظة في حماية مصالح وثروات الشعب الإيراني.

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