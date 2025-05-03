ايران تشارك في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالدوحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستعد الدوحة لاحتضان الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 - 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ/ الموافق 4 - 8 مايو 2025م؛ وسيمثل الجمهورية الاسلامية في هذا الحدث الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي "اية الله الدكتور احمد مبلغي" عضو مجلس خبراء القيادة في ايران.

وسيقام الحفل الافتتاحي للمؤتمر يوم غد الأحد 4 مايو، عند الساعة العاشرة صباحاً في الدوحة، بكلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غانم بن شاهين الغانم، تليه كلمة ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ثم كلمة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ويأتي انعقاد المؤتمر لنسخته السادسة والعشرين في إطار الجهود والأنشطة التي يبذلها مجمع الفقه الاسلامي من اجل تعزيز الاجتهاد الجماعي وبحث القضايا الفقهية المعاصرة التي تهم المجتمعات الإسلامية؛ بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والخبراء من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر في دورته الحالية، عددًا من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، إضافة إلى إصدار القرارات والتوصيات الشرعية التي تسهم في تقديم الحلول الشرعية المناسبة للتحديات الراهنة.

ويضم الوفد الايراني المشارك في هذا الاجتماع، كلا من اية الله الدكتور احمد مبلغي الممثل الرسمي للجمهورية الاسلامية لدى المجمع، وعددا من كبار الشخصيات الاسلامية واساتذة الحوزات العلمية، بمن فيهم الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ الدكتور حميد شهرياري.