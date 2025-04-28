اليعقوبي لمقاتلي الحشد: ضرورة تعزيز الوعي والبصيرة عند المجاهدين في مرحلة ما بعد الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي في مكتبه بمدينة النجف الأشرف وفداً من مؤسسة العهد الصادق الثقافية التابعة للحشد الشعبي، حيث ألقى كلمة توجيهية أكّد فيها على أهمية تعزيز الوعي والبصيرة لدى المجاهدين، مشدداً على ضرورة استمرار التثقيف العقائدي والفقهي والأخلاقي في مرحلة ما بعد الانتصار على الإرهاب.

وأشار سماحته إلى لقاءاته السابقة مع الشهيد القائد أبي مهدي المهندس (رضوان الله عليه)، موضحاً أن من أولويات تلك اللقاءات كان التأكيد على إنشاء مراكز للوعي والتثقيف العقائدي، نظراً لانخراط العديد من المجاهدين في صفوف الحشد دون خلفيات فكرية أو ثقافية كافية، وإنما بدافع الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية.

وقال آية الله اليعقوبي: "الحمد لله بعد أن تحقق النصر وتم القضاء على الإرهابيين المتوحشين، بات لزاماً علينا أن نعيد بناء ثقافتنا ووعينا، وأن لا تكون الجهود محصورة في الميدان العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل البناء الروحي والفكري."

وفي حديثه عن البرامج التثقيفية للمؤسسة، أشار سماحته إلى أهمية إدراج مواضيع الحرب الناعمة ضمن المناهج، قائلاً: "هذه واحدة من أخطر الوسائل التي يستخدمها الأعداء، حيث يسعون إلى زرع الخلافات والبغضاء بين أبناء الأمة، وهو ما شهدناه حتى بين السجناء في سجون النظام البائد."

وشدّد سماحته على ضرورة الحذر من الغفلة، داعياً إلى تعزيز البصيرة التي تؤكّد عليها النصوص القرآنية، مضيفاً: "الغفلة تُعالج بالوعي، وإن لم ينتبه الإنسان في الدنيا لأخطائه وذنوبه، فسيأتي يوم لا تنفع فيه التوبة."

واختتم سماحته حديثه بالدعاء لأبناء المؤسسة وعموم المجاهدين قائلاً: "نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامكم ويرفع درجاتكم، ويسلمكم من كل شر ومكروه، فأنتم يد الأمة التي تدافع بها عن نفسها."

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