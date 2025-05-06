تمديد إلغاء العشرات من الرحلات الجوية إلى الأراضي المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أعلنت شركات الطيران الدولية عن استمرار إلغاء رحلاتها إلى الأراضي المحتلة بعد الهجوم الصاروخي الناجح من اليمن على مطار بن غوريون.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ألغت عشرات شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، ولا يزال هذا الأمر مستمرًا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة الإسرائيلية بتعرض محيط مطار بن غوريون لصواريخ يمنية.

واعترف موقع "كالكيليست" الإسرائيلي بأن شركات الطيران مثل "لوفتهانزا"، "الخطوط الجوية النمساوية"، "بروكسل"، "يورو وينغز"، "سويس" و"إيطاليا" قد ألغت رحلاتها حتى 11 مايو الجاري.

كما ألغت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها حتى 9 مايو، بينما ألغت الخطوط الجوية المجرية رحلاتها حتى 8 مايو. بالإضافة إلى ذلك، ألغت شركات الطيران اليونانية والبريطانية و"دلتا" الأمريكية وإيرلندا رحلاتها حتى 6 مايو.

نتيجةً لإلغاء هذه الرحلات، وجد آلاف الصهاينة أنفسهم في حالة تشتت في مطارات العالم.

/انتهى/