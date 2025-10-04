من طهران إلى بغداد وبيروت / صدور الترجمة العربية لكتاب "مع الشعب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صدرت الترجمة العربية لكتاب "مع الشعب" بالتعاون مع الوحدة الدولية لحسينية الفنون، والمستشارية الثقافية الإيرانية في العراق، ودار الحضارة في لبنان. سيتوفر هذا الكتاب للمهتمين في مكتبات العراق ولبنان وإيران ابتداءً من الأسبوع المقبل.

كتاب "مع الشعب" من تأليف روح الله رشيدي، وقد سبق أن نشرته دار نشر راه يار. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مبادئ عملية للعمل الثقافي، مستمدة من التجارب الناجحة في تاريخ الثورة الإسلامية، والتي جُمعت في عشرة مبادئ، هي: محورية الإنسان، والمشاركة القصوى، ومحورية الجماعة، ومحورية الفن، ومحورية العمل، ومحورية العمل الاجتماعي، ومحورية الفرص، ومحورية المسجد، ومحورية الأولويات، ومحورية العدالة.

من أبرز سمات هذا الكتاب تطبيقه العملي مع أمثلة ملموسة، وملحق يتضمن تحليلًا لمشاكل البرامج الثقافية، وأسلوبه السلس والمفهوم للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ترجمة وطباعة هذا العمل قد أُبرم من قِبل المكتب الاستشاري الثقافي الإيراني في العراق، ويتولى المركز الثقافي اللبناني مسؤولية طباعته ونشره.