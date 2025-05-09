مدينة رشت تعم بالنور والفرح في ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع)

أفادت وكالة مهر للأنباء ساحة بلدية رشت كانت مليئة بالنور والمحبة في ليلة شفيع الإيرانيين الإمام الرضا (ع). اجتمع حشد كبير من محبي ومحبي الإمام الرضا (ع) مع عوائلهم وأحبائهم في هذه الساحة للاحتفال بذكرى مولد إمام الرحمة معاً.

وفي ساحة البلدية كان هناك حشد من الناس؛ وبسبب كثرة الحشود لم يكن من السهل المرور بين الحشود والتقاط الصور، لكن المصورين ومصوري الفيديو تحملوا المشاق وقاموا بواجبهم في حب الإمام الرضا (ع). إن الأعلام الملونة المزينة باسم الإمام الرضا (ع) في أيدي الأطفال، وهمسات ونبضات قلوب هذا الحشد من الحجاج المحبين، وأغصان الزهور في أيدي الآباء والأمهات والخدم، كلها علامات الحياة. كما طلب مقدم البرنامج من الجمهور بين الحين والآخر إضاءة الساحة وتغميسها بالنور من خلال ضوء هواتفهم المحمولة، فترك الجمهور على الفور إطارات وصورًا خالدة لهذه الليلة الجميلة من خلال ضوء هواتفهم المحمولة.

لقد كان نور الحب وتعبيرات الإخلاص مؤثرة للغاية لدرجة أنك شعرت أن سكان العرش والملائكة الإلهية كانوا أيضًا يُظهرون لبعضهم البعض نور هذا المجال. هنا تنبض كل القلوب والنفوس لإمام اللطف؛ لم يكن هناك فرق بين صغير وكبير، الجميع ذهبوا لزيارة الإمام بكل قلوبهم وهمسوا باسمه بحب.

وتشهد كافة المدن الايرانية احتفالات بمناسبة ميلاد الامام الثامن الامام الرضا عليه السلام وخاصة مدينة مشهد المقدسة.

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