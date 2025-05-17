مجموعة من الفنانين الروس البارزين سيزورون إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر لروسيا والعالم الإسلامي المعروف باسم منتدى قازان 2025، صرح حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي إيماني بور: "في هذا الصدد، دعا الدكتور سيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، نظيره إلى التعرف بالثقافة الروسية في إيران".\

وأوضح أن هذه الفعاليات تقام في إطار الأسبوع الثقافي الروسي في إيران، مشيرا إلى أن "الأسابيع الثقافية فرصة للتعرف على بلدان مختلفة".

وأضاف رئيس منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية: "اليوم أصبح لدى شعبي إيران وروسيا معلومات أكثر عن بعضهما البعض، لكنها لا تزال غير كافية".

وأشار إلى وجود تيارات معادية لإيران وروسيا نشطة، وقال: "نحن بحاجة إلى التفكير في حل هذه المشكلة، وأحد الحلول الموجودة هو توسيع تعاوننا".

وقال إيماني بور: "إن التعاون بين إيران وروسيا في مجال الإعلام والجهود المشتركة لإنتاج الأفلام وفي مختلف المجالات الثقافية والفنية كان موجودا في الماضي لكنه سيتعزز".

وفي إشارة إلى توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا من قبل رئيسي البلدين في يناير الماضي، قال: "مع توقيع هذه الاتفاقية، أصبحت لدى طهران وموسكو فرص أفضل لتطوير التعاون في المجال الثقافي".

وأشار رئيس منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية: "إذا أردنا أن يحدث شيء جيد لتطوير العلاقات بين إيران وروسيا، فإن هذا الإجراء يمكن أن يتم من خلال العلاقات الثقافية وسيساعد في استدامة العلاقات".

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