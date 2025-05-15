وفد تجاري ايراني يزور روسيا الأسبوع المقبل

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي قال خلال كلمته في الاجتماع الخامس للتعاون الإعلامي بين ايران و روسيا إن تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين يمهد الطريق لازدهار التعاون الثنائي.

وأشار إلى أنه يجب أن نسير في اتجاه أن يكون الرأي العام داعماً لعلاقات البلدين، وفي هذا الصدد فإن التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين ضروري.

واستذكر السفير الإيراني في روسيا مع الإشارة إلى إرادة قيادي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى هذه العلاقات إلى مرتبة استراتيجية من خلال توقيع معاهدة شاملة، أهمية دعم النخب لهذا المسار ودور وسائل الإعلام في ازدهار قدرات التعاون.

وأوضح جلالي أن طهران وموسكو تتابعان حالياً مشاريع كبيرة مثل ممر شمال-جنوب الدولي ومشروع نقل الغاز الروسي إلى إيران، معتبراً تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإلغاء التعريفات الجمركية لنحو 90% من السلع بمثابة تمهيد لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن وفداً تجارياً كبيراً من بلادنا سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل برئاسة رئيس غرفة التجارة، قائلاً: مجموع الظروف تبشر بمستقبل مشرق لعلاقات إيران وروسيا.