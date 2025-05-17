الرئيس الايراني: تصريحات ترامب متناقضة ولا نعرف أي كلام منه نصدق..ايران لن تتنازل عن اى انجاز لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني خلال كلمة له اليوم في حفل الذكرى الثانية لعودة المجموعة البحرية 86 للقوات المسلحة الايرانية الى البلاد:" الرئيس الأمريكي يتحدث عن السلام من جهة ويهدد بالحرب من جهة أخرى".

وأضاف بزشكيان: "هو يدعي حقوق الإنسان، بينما الكيان الصهيوني الذي قتل 60 ألف شخص في غزة وقطع عنهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء"، مؤكدا: "تصريحات ترام متناقضة تماما فتارة يتحدث عن السلام، وتارة اخرى عن الحرب، و لا نعلم ماذا نصدّق؟!".

وأضاف: "إن موقف "نحن قادرون على فعل ذلك" الذي مكننا من بناء الغواصات والمدمرات وجميع أنواع الأسلحة والمعدات والأدوات اللازمة دون الاعتماد على الآخرين وتلبية الاحتياجات هو مصدر فخر"، مبينا: "يمكننا التصدير في هذا المجال؛ العدو عندما يرى هذه الأفعال يشعر بالإحباط ويحاول اليوم غرس حالة من العجز في المجتمع ونشر الفتنة في البلاد".

وقال الرئيس الايراني: "اليوم، تحت قيادة قائد الثورة الاسلامية، لدينا تلاحم أكثر من أي وقت مضى، وأعضاء الأسطول الذي قضى 8 أشهر بعيدًا عن عائلاتهم هم مصدر فخر. كانت هذه المهمة محفوفة بالمخاطر للغاية واقترحوا أنها غير ممكنة، ولكن من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية، أصبحت مصدر فخر".

وأشار بزشكيان: "سنفعل كل ما بوسعنا من أجل بلدنا وشعبنا، وان الوحدة والتماسك يتزايدان يوما بعد يوم ونحن نتحرك إلى الأمام".

وفي إشارة لزيارة الرئيس الأميركي للدول العربية في المنطقة، قال: "ترامب قال في المنطقة أشياء لا يصدقها أحد إلا نفسه، من ناحية يتحدث عن السلام، ومن ناحية أخرى يقول لدينا أداة ستسبب الدمار في العالم. أية كلمة يجب أن نقبل؟ رسالة سلام أم رسالة تدمير للبشرية؟ لقد قتلت إسرائيل بوحشية 60 ألف إنسان بريء، وقطعت المياه والخبز والغذاء عن الناس والأطفال في غزة، وهم يزعمون أنهم يدعمون بحقوق الإنسان".

وقال رئيس الجمهورية: "إنهم يقاطعون محكمة لاهاي التي أصدرت حكمها وهذا يعني أنه عليك الحكم بالطريقة التي يريدها! إذا لم تتحدث مثله ووفقًا لرغباته، فإنه سيشعر بأنك لست على الطريق الصحيح. من المستحيل لأي شخص متحمس ومستقل أن يستسلم لهذا السلوك".

وأردف قائلا: "نحن نتفاوض ونستمر في التفاوض.. نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نخاف منها. ليس الأمر وكأننا سنتراجع عن حقنا غير القابل للتصرف إذا هددونا؛ لا، لن نغفل عن الإنجازات المجيدة في المجالات العسكرية والعلمية والنووية وغيرها. الأعداء يغتالون علمائنا ويهتفون أن إيران إرهابية! نحن ضحايا الارهاب والآن يقال للدول الإقليمية أن إيران هي سبب انعدام الأمن في المنطقة. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نخضع لتنمرهم".

وختم الرئيس الايراني بقوله: "على الرغم من كل المشاكل التي خلقوها لنا، فإننا سنتغلب عليها"، مؤكدا: "اليوم هناك وحدة بين الجيش والحرس الثوري وباقي القوات العسكرية والأمنية وهم موجودون على الأرض يساعدون الشعب في كل حادث ونحن ممتنون لهم".

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