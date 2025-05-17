اسلامي: ايران لم تتحرك نحو الأسلحة النووية على الإطلاق رغم الضغوط والتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد مساء أمس الجمعة اجتماع حضره مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ووزير الخارجية عباس عراقجي وأعضاء المنظمة الدولية "بوجواش" (مكافحة الأسلحة النووية والدمار الشامل)، وبعد اللقاء، أكد اسلامي أن الأعداء، من خلال نظرتهم السياسية للقضية النووية الإيرانية، يسعون إلى منع تطور ايران وتقدمها. وقال: "يتم تقديم صورة عن التكنولوجيا النووية الإيرانية، وخاصة التخصيب، مفادها أن إيران يمكن أن تتحرك نحو الاستخدام العسكري والأسلحة النووية، وهو أمر غير مهني وسياسي".

وتابع قائلا: "لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً أنه لا يوجد مثل هذه المسألة في عقيدتها الدفاعية وأنها لم تتحرك نحو الأسلحة النووية على الإطلاق، طوال هذه السنوات، ورغم الضغوط والتهديدات، لم يحدث هذا.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن "قدراتنا وعملياتنا وأهدافنا شفافة وسلمية، والتكنولوجيا النووية الإيرانية تخدم احتياجات البلاد وتخضع للإشراف الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا توجد دولة تخضع لإشراف الوكالة مثل إيران".

وأضاف إسلامي: في عام 2024، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 450 عملية تفتيش، وهو ما يمثل في الواقع نحو 25 في المائة من عمليات تفتيش المنشآت الإيرانية، في حين أن قدرتنا المركبة تبلغ ثلاثة في المائة بالنسبة للطاقة العالمية.

واعرب اسلامي عن شكره لوزير الخارجية قائلا: "إن لقاء الليلة كان خطوة قيمة نحو الحوار حول قضايا وسياسات وتوجهات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويمكن أن يكون خطوة إيجابية ومساعدة لوفد التفاوض الإيراني ضد نهج أعداء إيران، ويمكننا أيضًا أن نساعد في رفع مستوى الوعي في مجتمعنا بهذه القضية.

ومنظمة "باجواش" هي منظمة دولية تعمل على الحد من المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. تسعى المنظمة إلى توفير حلول علمية مبنية على الأدلة لقضايا الأمن العالمي من خلال الحوارات غير الرسمية بين العلماء والسياسيين والخبراء.