خطيب زاده يؤكد على الوفاق باعتباره نهجا مستداما لحل النزاعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في حفل افتتاح منتدى طهران للحوار اليوم (الأحد 18 مايو) أثناء ترحيبه بالرئيس ووزير الخارجية والضيوف الآخرين الحاضرين: "أرى أنه من الضروري أن أعرب عن امتناني لشخصية قيمة هي مصدر إلهام لهذا المسار الجديد في السياسة الخارجية الإيرانية، وهذا الاجتماع لم يكن ليعقد اليوم لولا وجوده وسياسته".

وتابع: "نحن ممتنون للغاية لرؤيته الإنسانية والتنموية والمتوازنة في السياسة الخارجية. لقد بعث الرئيس روحًا جديدة في الخطاب السياسي للبلاد.

وأكد رئيس مركز الدراسات بوزارة الخارجية أن نهج الحكومة يعتمد على الاستماع أكثر من أي شيء آخر، موضحا: "إن الاستماع إلى صوت الآخر يجب أن يتم بعناية وفهم النية المتبادلة والحذر". إن خلق حقائق جديدة يعتمد على هذا الاستماع، وقد اجتمعنا معًا للمشاركة في محادثات هادفة بصدق وأذن صادقة، لتوسيع المفهوم النبيل للوفاق خارج الحدود الوطنية وتحويله إلى فكرة عالمية.

وأشار خطيب زاده إلى أن مثل هذا النهج يمكن أن يخلق مستقبلا مختلفا، وقال: "في هذا المنتدى الدولي للحوار، سيشارك أكثر من 200 وفد و250 مشاركا دوليا ومئات المواطنين من المسؤولين الحاليين والسابقين على مدى يومين".

/انتهى/