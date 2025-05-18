ازاحة الستار عن أحدث إنجازات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر وزراء التعليم العالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الدكتور غلام رضا جيان، نقلا عن وزارة العلوم، بشأن مؤتمر وزراء التعليم العالي في الدول الإسلامية الأعضاء في منصة حوار منظمة التعاون الإسلامي الـ15 في طهران: إن هذا المؤتمر، الذي سيعقد لمدة يومين في فندق إسبيناس بلاس، من المقرر أن يهدف إلى تطوير التعاون العلمي والبحثي والتعليمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "على هامش هذا الحدث، تم تنظيم معرض متخصص يركز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، تشارك فيه جامعات البلاد الكبرى والمرموقة، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة إيران، وجامعة الشهيد بهشتي، وجامعة آزاد الإسلامية، وجامعة البوليتكنيك، والعديد من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الدكتور جيان: "يوفر هذا المعرض فرصة لعرض أحدث إنجازات الجامعات في مختلف المجالات، بما في ذلك الروبوتات والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية والهندسة والإلكترونيات والطب".

وأعلن أيضاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع وزراء العلوم في الدول الإسلامية، قائلاً: "سيتم إبرام هذه المذكرات في مجالات العلوم والبحث والتعليم وخاصة الذكاء الاصطناعي، والتي نأمل أن تمهد الطريق لتوسيع التعاون الدولي والتقدم العلمي للبلاد".

وفي الختام أكد جيان: هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها إيران هذا العدد من وزراء العلوم من الدول الإسلامية، ونأمل أن تعزز نتائج هذا المؤتمر المكانة العلمية للبلاد في المنطقة والعالم الإسلامي.

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