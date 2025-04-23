وزير الصحة يتوجه إلى الصين لتعزيز التعاون في مجال الصحة

أفادت وكالة مهر للأنباء،سيقوم "ظفرقندي" خلال هذه الزيارة بإلقاء كلمة في قمة شانغهاي، بالإضافة إلى إجراء لقاءات ثنائية مع بعض وزراء الصحة من الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، بهدف تعزيز التعاون الصحي.

كما يتضمن برنامج زيارة وزير الصحة لقاءات مع نشطاء في مجال الأدوية والمعدات الطبية، وحضور جلسات متخصصة تتعلق بالأدوية والمعدات الطبية والمستشفيات في شانغهاي.

من المقرر أن يشارك في هذه القمة، إلى جانب وزير الصحة الإيراني، وزراء الصحة من الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من منظمة الصحة العالمية. وسيتم توقيع وثيقتين هامتين، تشملان البيان الختامي للاجتماع الثامن لوزراء الصحة في منظمة شانغهاي وبرنامج العمل للطوارئ الطبية، في نهاية الاجتماع في مدينة شيان الصينية.

تُعقد هذه القمة تحت شعار "تعزيز التنمية المستدامة للصحة ومشاركة مستقبل صحي"، وتركز على مواضيع مثل تعزيز مرونة أنظمة الصحة من خلال الرعاية الصحية الأولية، وإدارة المخاطر والطوارئ الطبية، وتطوير خدمات الصحة باستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل الطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير الطب التقليدي.

تبدأ قمة وزراء الصحة للدول الأعضاء في شانغهاي غدًا الخميس ، وستستمر لمدة أسبوع في مدينة شيان تشين.

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