الإعلان عن أسماء المنتخب الإيراني لكرة القدم

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم الكشف عن القائمة الأولية للمنتخب الإيراني استعدادًا لمعسكر يونيو، حيث تم اختيار الأسماء بناءً على جدول تنظيم الدوري لإقامة مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس الحذفي، بالإضافة إلى استمرار النشاطات في الأندية الأوروبية والآسيوية.

وبناءً على ذلك، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب في ثلاث فترات زمنية، حيث لن يكون المعسكر على مدار الساعة، وذلك لتجنب إرهاق اللاعبين في ظل الموسم الكروي المكثف، مما يتيح لهم فرصة التدريب والتعافي والتغذية وفقًا للبرنامج المحدد مسبقًا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الإيراني لمعسكر يونيو 2024:

حراس المرمى: عليرضا بيرانوند، بيام نیازمند، بارسا جعفری، محمد خلیفة

المدافعون: میلاد محمدي، علی نعمتي، شجاع خلیل زاده، عارف آقاسي، مرتضی بورعلی گنجي، محمدامین حزباوي، آریا یوسفي، یعقوب براجعه

لاعبو الوسط: عارف حاجي عیدي، محمد کریمي، مهدی ترابي، مهدی هاشم نجاد، مهدی محبي، محمد عسکري

المهاجمون: امیرحسین حسین زاده، علی علیبور.

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