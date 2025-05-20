مسؤول أميركي: من السخافة الاعتقاد بأننا نتخلى عن الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن تايمز اواسرائيل، في تقرير في صحيفة واشنطن بوست، نقل مصدر لم يكشف عن هويته عن "أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستتخلى عن تل أبيب إذا استمرت الحرب على غزة"، لكن مسؤولاً أميركياً نفى ذلك.

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قد تكون هناك اختلافات في الرأي، لكن فكرة أننا سنتخلى عن الكيان الإسرائيلي سخيفة".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدر لم يكشف عنه "مطلع على المناقشات"، أن "ممثلي ترامب أبلغوا الكيان الإسرائيلي أن واشنطن ستتخلى عنها (تل أبيب) إذا لم تنه الحرب".

وأضاف المصدر أن نتنياهو، بما أنه يتمتع بالأغلبية في الكنيست والكيان الإسرائيلي، لديه الوسائل السياسية للقيام بذلك، كما في الماضي، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية".

ويأتي هذا على الرغم من أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بأغلبية هشة تبلغ 67 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست (برلمان النظام)، ويهدد العديد من أعضاء ائتلافه باستمرار بالانسحاب من الائتلاف.

/انتهى/