الأونروا: الحياة تغيب بالكامل عن غزة وسوء التغذية ينتشر والاحتلال يمنع دخول الأدوية والمساعدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، أن الوكالة شددت على أنّه "يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق"، مؤكدة أنّ "سوء التغذية ينتشر في قطاع غزة والحياة تغيب بالكامل عن قطاع غزة".

وقالت إنّ " الكيان الإسرائيلي يعرقل عمل الأطباء وتمنعهم من التحرك وتمنع دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة".

وفي ظل انتقادات دولية للكيان الإسرائيلي، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أنّ "تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف"، معلنًا "أننا ندعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مدى احترامه حقوق الإنسان.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي تم توقيعها في بروكسل في 20 تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.

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