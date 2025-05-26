فنزويلا: حزب مادورو يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية والإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد المجلس الوطني للانتخابات بحصول تحالف القطب الوطني العظيم (التحالف اليساري) على 4,553,484 صوتاً، أي ما يعادل 82.68% من إجمالي الأصوات المدلى بها في القوائم الوطنية لأعضاء الجمعية.

وفاز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في كل الولايات باستثناء ولاية كوخيديس (وسط غرب)، التي بقي حاكمها من المعارضة.

وحصلت القوى المعارضة المشاركة على نسب متواضعة: "التحالف الديمقراطي" بقيادة تيموتيو زامبرانو حصل على 6.25%، و"اتحاد وتغيير" بقيادة كابريليس على 5.18%، و"القوة المحلية" على 2.57%.

وشهدت فنزويلا انتخابات تشريعية وإقليمية، بعد 10 أشهر من إعادة انتخاب الرئيس مادورو.

وتولى أكثر من 400 ألف عنصر أمني مهمة تأمين سير التصويت، الذي استمر حتى الساعة السادسة مساء (العاشرة ليلاً بتوقيت غرينتش).

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