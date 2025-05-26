أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يزور روسيا غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان سيتوجه غدا (الثلاثاء) إلى روسيا على رأس وفد للمشاركة في قمة موسكو الأمنية.

وتقام هذه القمة الأمنية في موسكو لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف البلدان.

وبالإضافة إلى حديثه في القمة، سيجري ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي لقاءات ومشاورات ثنائية على هامش القمة، كما سيستعرض آخر التطورات في العلاقات الاستراتيجية مع روسيا خلال اجتماع مع مسؤولين من البلد المضيف.

وفي العام الماضي، انعقدت في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا القمة الدولية الثانية عشرة لممثلي الدول العليا للشؤون الأمنية، بمشاركة أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.