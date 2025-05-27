أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يصل إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، اليوم الثلاثاء، إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، تلبية لدعوة رسمية من سيرجي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي.

وكان في استقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي وممثل مجلس الأمن الروسي.

وبالإضافة إلى حديثه في القمة، سيجري أحمديان لقاءات ومشاورات ثنائية على هامش القمة، كما سيستعرض آخر التطورات في العلاقات الاستراتيجية مع روسيا خلال اجتماع مع مسؤولين من البلد المضيف.

تنطلق في موسكو اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الدولي الثالث عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن، بمشاركة أكثر من 129 وفداً من 105 دولة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف رئيسي يتمثل في تشكيل بنية جديدة وعادلة وغير قابلة للتجزئة للأمن المتساوي والشامل.

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