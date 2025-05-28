إيران وتركيا تؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، سيد رسول مهاجر، الذي يترأس وفداً اقتصادياً في زيارته إلى أنقرة، أجرى يوم الثلاثاء لقاءً مع مصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال الاجتماع، ناقش مساعد وزارة الخارجية الإيرانية ونظيره في وزارة التجارة التركية، مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وسبل تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين.

كما تناول الطرفان الإمكانات التجارية المتوفرة بين إيران وتركيا، مؤكدين على أهمية توسيع حجم التبادل التجاري، وضرورة تسهيل التفاعلات الاقتصادية، وإزالة العوائق، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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